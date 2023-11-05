نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهدف مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم الأحد 5/11/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي" في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهدف مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم الأحد 5/11/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول ولوتون تاون

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة ليفربول ولوتون تاون والتي قد جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول ولوتون تاون

سجل تاهيت شونغ هدف التقدم لصالح لوتون تاون في الدقيقة الثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وتمكن ليوس دياز من تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الوقت بدل من الضائع عن طريق تمريرة حاسمة من هارفي إليوت.