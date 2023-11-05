نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات البريميرليج لمتابعة نجومهم المفضلين الذين ينافسون على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



فشل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدفه التاسع في البريميرليج في الموسم الحالي ليتساوى مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام صاحب المركز الثاني الذي سيواجه تشيلسي غدا ويطمح كلا النجمين في المنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



وعلى نفس الجانب، فشل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في هز شباك بورنموث في الجولة الحادية عشر إلا أنه مازال يحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج حتى الآن في الموسم الحالي برصيد 11 هدف، حيث يطمح النجم النرويجي في خطف لقب هداف الدوري الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن



1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 11 هدف

2 - سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

3 - محمد صلاح- ليفربول - 8 أهداف

4 -ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

5 - جارود بوين - ويستهام يونايتد - 7 أهداف

6 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 6 أهداف

7 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

8 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 6 أهداف

9 - دوجلاس لويز - أستون فيلا - 5 أهداف

10 - ايدي نكيتا - آرسنال - 5 أهداف

11 - إيفان فرجسون - برايتون - 5 أهداف

12- أولي واتكينز - أستون فيلا - 5 أهداف

