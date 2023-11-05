نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافتة طيبة من الوداد..مواساة لأسرة زميلهم أسامة فلوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه فريق الوداد المغربي العزاء لأسرة زميلهم المتوفي أسامة فلوح، والذي وافته المنية منذ عدة أيام إثر حادث مروري.

وكتب الوداد لافتة كبيرة، قبل بداية مباراة ذهاب دور نهائي الدوري الأفريقي جاء فيها "تعازينا الحارة لعائلة الخلوق أسامة فلوح، إن لله وإن إليه راجعون".

الوداد يسعى لاقتناص اللقب الأول

يسعى الفريق المغربي لحصد اللقب الأول، لهذه البطولة بعد خسارة اللقب الأفريقي لصالح الأهلي.

وخاض الوداد، مشوار مميز في البطولة بداية من التأهل على حساب أنيمبا بالفوز عليه برباعية، بينما حصد التأهل من دور نصف النهائي على حساب الترجي بركلات الجزاء.

قبل التواجد أمام صن داونز في لقاء يسعى فيه لتكرار الفوز وحصد اللقب الأول لبطولة الدوري الافريقي.