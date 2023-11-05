نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره فريق فيورنتينا، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023-24.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة فيورنتينا

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: فيديريكو جاتي- جليسون بريمر- دانييلي روجاني.

خط الوسط: وستون مكيني- فابيو ميريتي-مانويل لوكاتيلي-أدريان رابيو.

خط الهجوم: فيليب كوستيتش- مويس كين- كييزا.

مركز الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل يوفنتوس المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم برصيد 23 نقطة؛ بينما يتواجد فيورنتينا بالمركز السابع برصيد 17 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الايطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا عبر قناة AD SPORTS Premium 1.