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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إقالة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق من منصبه.

وسيعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن اسم المدير الفني الجديد خلال الساعات القادمة خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

عاجل.. هذا المدرب سيقود الزمالك مؤقتًا بعد رحيل أوسوريو

واقترب معتمد جمال من قيادة الجهاز الفني للزمالك بشكل مؤقت في حالة تواجد جهاز فني مصري أما إذا كان المدير الفني الجديد أجنبي سيتواجد الكابتن معتمد جمال في قطاع الناشئين بالنادي.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم.

