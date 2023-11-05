نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطأ صن داونز يمنح الوداد التقدم في الشوط الأول من ذهاب نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب افريقي بتقدم الوداد بنتيجة هدف مقابل لا شئ في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، في نهائي الدوري الأفريقي.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ملخص أحداث الشوط الأول

سيطر نادي الوداد البيضاوي المغربي على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حيث في الدقاىق الأولي أضاع منتصر الحتيمي مهاجم نادي الوداد فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول في شباك صن داونز الجنوب إفريقي.

سجل ريقالدو كوتزي لاعب صن داونز الجنوب إفريق الهدف الأول بالخطأ في شباكه في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

حاول لاعبي صن داونز تسجيل الهدف الأول في شباك يوسف مطيع حارس مرمي الواد لمغربي لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم اصحاب الأرض نادي الوداد بنتيجة هدف مقابل لا شئ.

تذاع أحداث مباراة الوداد المغربي ضد نظيره صن داونز الجنوب افريقي عبر قناة أون تايم سبورت 1بتعليق حاتم بطيشة، بي ان سبورت بتعليق جواد بدة، وقناة أبو ظبي 1 بتعليق محمد الشامسي وقناةSSC السعودية بتعليق محمد حسين.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 2022

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