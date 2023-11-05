نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| حذفت بعد النشر.. تسريبات عضو مجلس إدارة الأهلي تُشعل موجة الغضب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، موجة غاضبة من النقد والهجوم الجماهيري خلال الساعات القليلة الماضية.

حملة شرسة ضد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن الجارحي أقام حفلًا كبيرًا في منزله بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين ونجوم السياسة والمجتمع، ليحتفل بعيد ميلاده.

وتعرض عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لحملة شرسة الجماهير، بسبب إقامة احتفالية كبرى أثناء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من قتل لدم الأبرياء، دون مراعاة لشعور أهل غزة أو الشعب المصري الذي يقف بقوة ضد ما يحدث للشعب الشقيق.

مطالبات بمقاطعة شركات الجارحي

وخشي الجارحي فور انتشار الصور من الحفل واشتعال الموقف بشن حملة نارية ضده في التعليقات من الجمهور المصري، الذي طالب البعض بمقاطعة منتجات شركاته أسوة بالشركات الأخرى.

وطالب عضو الأهلي كافة الصحفيين والإعلاميين بضرورة حذف الصور والفيديوهات بعد نشرها، خوفًا من رد الفعل العنيف للجماهير.

ورغم منشورات الجارحي المستمرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التي تتعاطف مع غزة وتحث على الدعم، إلا أن البعض هاجمه بسبب مبالغته بالاحتفال بعيد ميلاده في هذا التوقيت الحرج.

دوت الخليج الرياضي يتحفظ على نشر صور الاحتفالية



وحصل "دوت الخليج الرياضي" على صور الحفل كاملة، ولكننا لن ننشرها احترامًا لما يحدث في فلسطين وتقديرًا لأرواح أهل غزة، الذين يتعرضون لحرب غير عادلة ليس كأي حرب.