عاجل.. كواليس قرار الزمالك برحيل أوسوريو من تدريب الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية التي حققها الأبيض في الفترة الماضية، آخرها الخسارة أمام نادي زد بهدفين لهدف وحيد.

كواليس إقالة أوسوريو

وعلم “دوت الخليج الرياضي” من مصادره داخل نادي الزمالك، أن الإدارة اتفقت مع خوان كارلوس أوسوريو على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وهو ما استقر عليه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق فنيًا.

وظهر الأبيض بصورة بائسة خلال المباريات الماضية، خاصةً بعد منعه من قيد الصفقات الجديدة، وفسل في التعاقد مع أي وجه جديد لعدم توفر مبالغ كافية لسداد المديونات التي قرر على إثرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منع الزمالك من القيد.

ويتواجد الزمالك في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن جمع 8 نقاط من 6 مباريات، بواقع الفوز في مباراتين والخسارة في مثلها والتعادل في مثلهم.