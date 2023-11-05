نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما ينتصر بصعوبة أمام ليتشي بهدفين لهدف في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما أمام نظيره فريق ليتشي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ببطولة الدوري الإيطالي.

روما ينتصر على ليتشي بهدفين

وشهدت المباراة سيطرة نسبية من قبل لاعبي فريق روما أمام نظيره فريق ليتشي ولكنهم فشلوا في تسجيل أي أهداف طوال الوقت الأصلي من المباراة.

وأحرز اللاعب بونتوس ألمكفيست الهدف الأول لفريق ليتشي في المباراة عند الدقيقة 71 من عمر الشوط الأول بعد العديد من الهجمات المتتالية على مرمى حارس روما.

وأدرك اللاعب سردار آزمون هدف التعادل لفريق روما في المباراة عند الدقيقة 91، ثم سجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف الفوز لفريق روما في الدقيقة 94.

ورفع فريق روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.