نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أهداف مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما فوزا مثيرا أمام نظيره فريق ليتشي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أهداف مباراة روما وليتشي

وسجل اللاعب بونتوس ألمكفيست الهدف الأول لفريق ليتشي عند الدقيقة 71، وتعادل اللاعب سردار آزمون لفريق روما عند الدقيقة 91، وأحرز روميلو لوكاكو الهدف الثاني لروما عند الدقيقة 94.

واحتل فريق روما بعد هذا الفوز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 17 نقطة، فيما بقي فريق ليتشي في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.