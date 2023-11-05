الرياضة

شاهد أهداف مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما فوزا مثيرا أمام نظيره فريق ليتشي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أهداف مباراة روما وليتشي

وسجل اللاعب بونتوس ألمكفيست الهدف الأول لفريق ليتشي عند الدقيقة 71، وتعادل اللاعب سردار آزمون لفريق روما عند الدقيقة 91، وأحرز روميلو لوكاكو الهدف الثاني لروما عند الدقيقة 94.

واحتل فريق روما بعد هذا الفوز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 17 نقطة، فيما بقي فريق ليتشي في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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