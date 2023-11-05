‏رسميًا.. الزمالك يعلن عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب الواقعة الأخيرة قبل مباراة زد بدوري نايل، عندما غادر الثلاثي معسكر الأبيض دون إذن، والسهر حتى الصباح الباكر.

عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع

ونشر الأبيض بيانًا رسميًا يوضح فيه كواليس ما حدث خلال اجتماع اليوم الحاسم بشأن الثلاثي، وجاء على النحو التالي:

إعلاءً للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وأضاف البيان: لذا قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

كواليس إقالة أوسوريو

كما أعلن نادي الزمالك رحيل أوسوريو رسميًا عن مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت.

وعلم “دوت الخليج الرياضي” من مصادره داخل نادي الزمالك، أن الإدارة اتفقت مع خوان كارلوس أوسوريو على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وهو ما استقر عليه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق فنيًا.