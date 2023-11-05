نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

تفاصيل مران الأهلي اليوم

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وإياد تامر «حارس مواليد 2007» تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.