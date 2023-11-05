نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أُسدل الستار على الجولة السادسة من دوري نايل.. وسيناريو مُثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار اليوم على ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي شاهدت العديد من النتائج بفوز بعض الفرق بجانب تلقي البعض هزائم، في دوري نايل.

نتائج مباريات اليوم من الدوري المصري

ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، نتائج مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

نتيجة مواجهة فريق فيوتشر ضد إنبي

انتهى اللقاء الذي جمع بين فريق فيوتشر ضد نظيره إنبي، بفوز الثاني على الأول بهدف نظيف دون رد فعل، في المباراة التي أقامت على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

وأحرز لاعب إنبي رفيق كابو هدف الفريق الوحيد في شباك مودرن فيوتشر في الدقيقة ال43.

نتيجة مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق الإسماعيلي أمام نظيره طلائع الجيش بفوز الثاني على الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واحرز باسم مرسي لاعب الإسماعيلي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال40، كما سجل هدف التعادل لاعب طلائع الجيش جودوين تشيكا في الدقيقة ال45.

وأحرز لاعب طلائع الجيش عبد الرحمن اسامه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال52، كما نجح عماد حمدي لاعب الدراويش من تسجيل الهدف الثاني للتعادل في الدقيقة ال75.

ونجح لاعب طلائع الجيش محمد هاني ابراهيم من إحراز الهدف الثالث للفوز ع الإسماعيلي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب البدل من الضائع.

نتيجة مباراة المصري ضد البنك الأهلي

وانتهت المواجهة التي جمعت بين فريقي المصري ضد فريق البنك الأهلي، بفوز البنك برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

وحقق اللاعب أسامة فيصل هاتريك ثلاثة أهداف في مرمى المصري في الدقائق 1، 15،62.

واحرز اللاعب كريم بامبو الهدف الثالث لطلائع الجيش في الدقيقة ال 45.