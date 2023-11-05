نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحقق إحصائية صادمة عقب التعادل أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق لوتون تاون، بهدف لكل منهما، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ليفربول يحقق إحصائية صادمة عقب التعادل أمام لوتون تاون

وبحسب ما كشفته شبكة سكاوكا للإحصائيات، فإن فريق ليفربول، لم يتمكن من تحقيق الفوز على نظيره لوتون تاون في المباريات الخمس الأخيرة التي أقيمت على ملعب تاون.

حيث سقط فريق ليفربول في فخ التعادل أمام لوتون تاون، على ملعب الأخير، في ثلاث مباريات، بينما حقق فريق لوتون تاون الفوز في مباراتين، خلال الخمس مواجهات الأخيرة.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد فريق لوتون تاون، في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط.