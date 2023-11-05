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أحمد جودة - القاهرة - قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ما بدر منه خلال مباراة فريقه أمس أمام المقاولون العرب.

وكان أفشة قد اعترض بشكل غير لائق على قرار المدير الفني للفريق مارسيل كولر بتغييره في الشوط الثاني وهو ما ظهر أمام كاميرات التلفزيون.

عاجل.. الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة

وأعلن النادي الأهلي منذ قليل توقيع بيبو غرامة مالية على أفشة لما بدر منه في مباراة الأمس.

وفاز الأهلي أمس السبت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.