محمد الشناوي يثير الجدل في الأهلي.. كواليس قرار الحارس الدولي بالرحيل (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي عبر برنامجه الإذاعي «فاول»، عن حقيقة رحيل الحارس محمد الشناوي لاعب فريق الأهلي والمنتخب المصري.

محمد الشناوي يثير الجدل في الأهلي

وتحدث الجندي قائلا: "الشناوي يريد تعديل عقده خلال الفترة المقبلة مع فريق الأهلي، وإلا سيكون وجهة اللاعب القادمة نحو الاحتراف الخارجي".

وأكد: "اللاعب يطمح أن يكون صاحب العقد الأكبر داخل النادي الأهلي، وتحديدا كونه القائد، ومن أكبر اللاعبين سنا داخل الفريق".

وتابع: "هناك أكثر من لاعب داخل فريق الأهلي يتساوى عقده مع الحارس محمد الشناوي، وآخرهم اللاعب إمام عاشور، المنضم للفريق مطلع الموسم الجاري".

واختتم: "اللاعب يرغب في تعديل عقده داخل القلعة الحمراء، نظرا لتلقيه بعض العروض الشفهية، والتي قد تتحول إلى عروض رسمية خلال الفترة المقبلة".

ويستعد فريق الأهلي لكرة القدم لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.