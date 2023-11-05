نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان خالد بيبو.. ما سبب عقوبة محمد مجدي أفشة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي رسميًا، عن توقيع عقوبة مالية على صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم محم مجدي أفشة، بسبب ما بدر منه في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

سبب عقوبة محمد مجدي أفشة

والتقى الأهلي بالمقاولون العرب مساء الأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وعن سبب العقوبة حسبما ذكر الإعلامي أحمد شوبير، بأن أفشة اعترض أثناء تبديله في مباراة الأمس.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوبترا، الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة منذ الأسبوع الثاني.

ويحتل المارد الأحمر المركز السابع في جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط، لكن من 3 مباريات فقط أمام كلا من المصري، الإسماعيلي، المقاولون العرب.