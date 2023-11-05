نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضرب الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة فوزًا كبيرًا أمام نظيره الرياض بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الأهلي بعد هذا الفوز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق الرياض المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، بعد ثلاثة لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة سبعة لقاءات.

أحداث مباراة الأهلي ضد الرياض في الدوري السعودي

سجل فراس البريكان أول أهداف اللقاء لصالح الأهلي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بينية من الأن سان ماكسيمان إلى زميله البريكان الذي سدد كرة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف جابرييل فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 26، بعد تمريرة من محمد المجحد بتمريرة إلى فراس البريكان الذي مرر تمريرة أخرى رائعة إلى فيجا داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز رياض محرز التقدم بالهدف الثالث لصالح أهلي جدة في الدقيقة 52، بعد تمريرة طولية رائعة من فرانك كيسي إلى زميله محرز الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح الرياض في الدقيقة 66، بعد تسديدة قوية من صالح آل عباس من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر عبد الهادي الحراجين لاعب الرياض انفرادًا تامًا بمرمى أهلي جدة في الدقيقة 81، وذلك لتألق الحارس إدوارد ميندي الذي تصدي للكرة بقدمه اليسرى.