نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد الرياض اليوم الأحد 5-11-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي والرياض بفوز الملكي بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.

أهداف مباراة الأهلي ضد الرياض في الدوري السعودي

افتتح فراس البريكان أول أهداف اللقاء لصالح الأهلي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بينية من الأن سان ماكسيمان إلى زميله البريكان الذي سدد كرة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف جابرييل فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 26، بعد تمريرة من محمد المجحد بتمريرة إلى فراس البريكان الذي مرر تمريرة أخرى رائعة إلى فيجا داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز رياض محرز التقدم بالهدف الثالث لصالح أهلي جدة في الدقيقة 52، بعد تمريرة طولية رائعة من فرانك كيسي إلى زميله محرز الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.