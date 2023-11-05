روما يهزم ليتشي في الدقائق الأخيرة
خطف روما فوزاً في الدقائق الأخيرة على ضيفه ليتشي 2 /1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل بونتوس ألمكفيست هدف التقدم لصالح ليتشي في الدقيقة 72، قبل أن يدرك روما التعادل عن طريق سردار أزمون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني لروما.
ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.
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