نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داروين نونيز يحقق رقمًا سلبيًا أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مهاجم ليفربول، داروين نونيز خلال مباراته أمام لوتون تاون في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، إحصاءًا سلبيًا جديدًا في تاريخ المسابقة.

نونيز يحقق رقم سلبي

انتهت المباراة بتعادل ليفربول 1/1 على ملعب "كينيلورث رود". وقد سجل نونيز رقمًا غير محببًا حيث لم يسجل أي هدف على الرغم من تسديد 9 تسديدات على المرمى في هذه المباراة، مما يجعله اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي يحقق هذا الرقم السلبي.

رغم أدائه المتميز في اللقاء، إلا أن نونيز أضاع عدة فرص، بما في ذلك فرصة بارزة في الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، حيث فشل في تسجيل هدف. وبهذا التعادل، ارتقى ليفربول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 24 نقطة، متساويًا مع آرسنال.