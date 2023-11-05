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جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الأهلي أمام الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024، بعد فوز الأهلي أمام الرياض بثلاثة أهداف دون رد مساء اليوم الأحد على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الـ12.

وسجل فراس البريكان أول أهداف اللقاء في الدقيقة 2،  وأضاف جابرييل فيجا الهدف الثاني عند الدقيقة 26، وعزز رياض محرز التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 52.

ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الأهلي أمام الرياض

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

1- الهلال: 32 نقطة.

2- النصر: 28 نقطة.

3- التعاون: 25 نقطة.

4- الأهلي: 25 نقطة.

5- الفتح: 23 نقطة.

6- الاتحاد: 21 نقطة.

7- الاتفاق: 21 نقطة.

8- الوحدة: 16 نقطة.

9- الفيحاء: 15 نقطة.

10- الشباب: 15 نقطة.

11- ضمك: 14 نقطة.

12- أبها: 13 نقطة.

13- الطائي: 11 نقطة.

14- الرياض: 11 نقطة.

15- الخليج: 10 نقاط.

16- الأخدود: 7 نقاط.

17- الحزم: 7 نقاط.

18- الرائد: 6 نقاط.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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