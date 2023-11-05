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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "قرارات مجلس الزمالك الجديدة".. حسم مصير أوسوريو وصدمة للجماهير بشأن ثلاثي الفريق الأول

عاجل- "قرارات مجلس الزمالك الجديدة".. حسم مصير أوسوريو وصدمة للجماهير بشأن ثلاثي الفريق الأول، كشف المتحدث الرسمي بإسم مجلس إدارة نادي الزمالك الإعلامي أحمد سالم عن عدة قرارات هامة وعاجلة من مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد.

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وعقد مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر الجاري 2023، اجتماع عاجل من مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب، من أجل اتخاذ عدة قرارات هامة ومصيرية في الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

عاجل- "قرارات مجلس الزمالك الجديدة".. حسم مصير أوسوريو وصدمة للجماهير بشأن ثلاثي الفريق الأول

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عاجل- "قرارات مجلس الزمالك الجديدة".. حسم مصير أوسوريو وصدمة للجماهير بشأن ثلاثي الفريق الأول

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديدة

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، عن تدريب الفريق وتولى الكابتن معتمد جمال المدرب العام أن يقوم بأعمال المدير الفني لحين الاستقرار على جهاز فني جديد.

كما وجه مجلس إدارة القلعة البيضاء الشكر للكابتن مدحت عبدالهادي مدير الكرة، ليرحل عن الفريق رفقه أوسوريو المدير الفني، وذلك نتيجة لسوء الأداء والنتائج التي حلت على الفريق خلال الفترة الماضية.

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح وثنائي الفريق

واستكمل المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك القرارات، وقرر النحاس عرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أحمد فتوح للبيع، رفقه كلا من محمد صبحي حارس المرمى واللاعب مصطفى الزناري للبيع أيضًا.

وكشف المجلس عن سبب عرض ثلاثي الفريق الأول للبيع، حيث جاء ذلك بناءً على تقديم مذكرة من الكابتن عبدالواحد السيد مدير الموقع للفريق، تفيد بارتكاب الثلاثي مخالفات وتجاوزات استوجبت التعامل معهم بطريقة حاسمة.

عاجل- "قرارات مجلس الزمالك الجديدة".. حسم مصير أوسوريو وصدمة للجماهير بشأن ثلاثي الفريق الأول

سوء الحظ والنتائج يعاند الزمالك

وكان تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة في الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف أمام فريق زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز.

وذلك بعدما تلقى الهزيمة أمام إنبي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف وحيد أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبل

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.