الوداد المغربي يقتنص فوزا ثمينا أمام صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، في نهائي الدوري الأفريقي.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة الوداد المغربي وماميلودي صن داونز

سيطر نادي الوداد البيضاوي المغربي على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حيث في الدقاىق الأولي أضاع منتصر الحتيمي مهاجم نادي الوداد فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول في شباك صن داونز الجنوب إفريقي.

سجل ريفالدو كوتزي لاعب صن داونز الجنوب إفريق الهدف الأول بالخطأ في شباكه في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

أدرك عبدالمنعم بو طويل مدافع نادي صن داونز هدف التعادل في شباك يوسف مطيع في الدقيقة 74 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

وأضاف أنس سرغات لاعب نادي الوداد الهدف الثاني في شباك رونين ويليامز حارس مرمي صن داونز في الدقيقة 78 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

سدد المغربي محمد أوناجم لاعب نادي الوداد كرة قوية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الوداد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ما موعد مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في إياب نهائي الدوري الأفريقي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء الأحد 12 نوفمبر 2023، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.