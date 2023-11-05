نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معتمد جمال؟.. 10 معلومات عن مدرب الزمالك الجديد (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تولى معتمد جمال، القيادة الفنية للقلعة البيضاء، وذلك عقب رحيل الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، بسبب تراجع النتائج.

وتولى جمال القيادة بشكل مؤقت، حتى تشكيل الجهاز الجديد، بعد توجيه الشكر للكولومبي، ومدحت عبد الهادي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، من خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مدرب الزمالك الجديد.

من هو معتمد جمال؟

مدرب القلعة البيضاء الحالي، هو أحد مدافعيها المميزين والذي تنبأ له الجميع بمسيرة قوية، لما يملكه من مهارات وموهبة، ليصعد إلى الفريق الأول بعمر 17 عام، بقيادة يقوده الهولندي رود كرول، وتواجد مجموعة من النجوم الرياضة المصرية، في هذا الجيل أبرزهم حازم امام عبدالستار صبري وعلي ماهر ومحمد صبري.

أما في الزمالك فكان لاعبا مميز رفقة جيله الذي ضم أسامة نبيه، ومدحت عبد الهادى، واحمد عبد الله وعقل جاد الله.

هدف وحيد ولعنة الإصابة

خلال مشواره الكروي، سجل مدافع الزمالك السابق هدف وحيد، إلا أن لعنة الرباط الصليبي طاردته مبكرا، ليكون الاعتزال هو الحل الوحيد في سن 25 عاما.

الاتجاه للتدريب

البعد عن المستديرة كان أمرًا صعبا، فاتجه لعالم التدريب، ليكون الرجل الثاني مع العديد من المدربين الكبار، لكن يحسب له رقم قياسي في المشاركة بدورتين اولمبيتين، الأولى مع هاني رمزي عام 2012، والثانية في طوكيو مع شوقي غريب.

ألقاب معتمد جمال

حصد مدرب القلعة البيضاء، 3 ألقاب عندما كان لاعبا وهم دوري أبطال إفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر.

ومع منتخب مصر الأولمبي فاز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995 فى زيمبابوي.

أما كمدرب فقد نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

معتمد جمال وشوقي غريب

ربما تكون واحدة من ثنائيات العمل المميزة، هي التي جمعت معتمد جمال مع شوقي غريب، سواء في المنتخب الأولمبي، أو في المقاولون العرب لمدة عام ونصف، قبل أن يستقيل الأول بسبب سوء النتائج.