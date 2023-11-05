نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الوداد المغربي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بفوز الوداد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، في نهائي الدوري الأفريقي.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

أهداف مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في نهائي الدوري الأفريقي

افتتح ريفالدو كوتزي لاعب صن داونز الجنوب إفريقي أهداف المباراة بالخطأ في شباكه في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

سجل عبدالمنعم بو طويل مدافع نادي صن داونز هدف التعادل في شباك يوسف مطيع في الدقيقة 74 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

أدرك أنس سرغات لاعب نادي الوداد الهدف الثاني في شباك رونين ويليامز حارس مرمي صن داونز في الدقيقة 78 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة لتنتهي المباراة بفوز الوداد بنتيجة هدفين مقابل هدف.