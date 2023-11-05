نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من معتمد جمال عقب تولي القيادة الفنية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديل موعد التدريبات الجماعية للأبيض، غدًا الإثنين، في إطار الاستعدادات لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

أول قرار من معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد

واستقر الجهاز الفني على خوض الفريق للتدريب في الثالثة عصرًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بدلا من إقامته في التاسعة صباحا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر اليوم الأحد تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.