نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد أوسوريو مع الزمالك.. لم يعرف الحفاظ على نظافة شباكه (الأرقام لا تكذب) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، اجتماعا مساء اليوم الأحد، داخل مقر النادي، لمناقشة العديد من الأمور المهمة المتعلقة بفريق الكرة الأول بالنادي.

وأسفر الاجتماع عن فسخ تعاقد المدير الفني الكولومبي لفريق الزمالك خوان كارلوس أوسوريو، وسيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة، عن كافة قرارات مجلس الإدارة خلال اجتماع اليوم.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عقب رحيله عن القلعة البيضاء.

خاض المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 22 مباراة منذ توليه مقاليد القيادة الفنية لفريق الزمالك، بواقع 17 مباراة في بطولة الدوري المصري، و3 مباريات في بطولة كأس مصر، ومباراتين في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية).

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وهزم في 5 مباريات.

خاض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع فريق الزمالك خلال الموسم الجاري 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، وهزم في 3 مباريات.

سجل لاعبو الزمالك 46 هدفا، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك على مدار 22 مباراة مع فريق الزمالك.

استقبلت شباك فريق الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 30 هدفا.

نجح لاعبو الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في 4 مباريات تحت القيادة الفنية للكولومبي، على مدار 22 مباراة.

عجز لاعبوا فريق الزمالك عن التسجيل في مباراة واحدة فقط، وذلك في أول مباراة له خلال الموسم الجاري أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، وذلك في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

لم ينجح لاعبو فريق الزمالك الحفاظ على نظافة شباكهم خالية من الأهداف خلال الموسم الجاري، حيث استقبلت شباكهم 12 هدفا على مدار المباريات الماضية في الموسم الحالي 2023-2024.

نجح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في الصعود لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، وكذلك الصعود للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وودع أوسوريو البطولة العربية من دور المجموعات، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية في شهر يوليو الماضي.

ويعد أكبر فوز للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع القلعة البيضاء، كان أمام فريق المقاولون العرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، وفاز فريق الزمالك بنتيجة 6-1.

وجاءت الهزيمة الأكبر للكولومبي أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي برباعية مقابل هدف، وذلك في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.