نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بعد بيع فتوح وصبحي والزناري.. ما هي بدائل الزمالك في الميركاتو الشتوي؟ (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب في بيان رسمي نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد منذ قليل بمقر القلعة البيضاء.

بدائل الزمالك في الميركاتو الشتوي

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بعد مذكرة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وأحال مجلس إدارة الزمالك الثلاثي للتحقيق مع عرض مذكرة التحقيق على المجلس؛ في ضوء الحفاظ على قيم وفلسفية النادي وفقا للبيان الرسمي.

من جانبه يرصد موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية البدائل التي يعمل عليها الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك؛ لتعويض رحيل أحمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي إنبي في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

ويخطط مسؤولو الزمالك لاستعادة خدمات الحارس الشاب أحمد نادر السيد المعار لفريق فيزيلا البرتغالي بعد حل أزمة القيد.

وبشأن مركز المدافع يتجه مسؤولوا الزمالك لدراسة عدد من السير الذاتية؛ للتعاقد مع مدافع إفريقي من شمال إفريقيا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو وتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا بشكل مؤقت.