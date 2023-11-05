نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. والدة دياز توجه رسالة إلى مختطفي زوجها بعد رسالة اللاعب في مباراة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت والدة لويس دياز، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، نداءً عاطفيًا لخاطفيها للإفراج عن زوجها، الذي تم اختطافه في كولومبيا قبل ثمانية أيام.

والدة دياز توجه رسالة إلى خاطفي زوجها

غاب اللاعب الكولومبي عن مباراتي نوتينجهام فورست وبورنموث في الدوري وكأس رابطة المحترفين، وعاد كبديل في مواجهة لوتون تاون اليوم، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة لإنقاذ ليفربول من الهزيمة.

بعد تسجيله للهدف، قام دياز برفع قميصه ليكشف عن رسالة تطالب بـ "الحرية لأبي"، معبرًا عن تضامنه مع والده المحتجز.

وكتبت والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، رسالة تقول: "عائلتك في انتظارك، نريد إطلاق سراحك الآن. نريد عودتك إلى المنزل في أسرع وقت ممكن".

يُذكر أن والد لويس دياز، البالغ من العمر 58 عامًا، اختُطف من قبل جماعة متمردة في كولومبيا في 28 أكتوبر، وما زال محتجزًا حتى اللحظة، على الرغم من التأكيدات الحكومية بضرورة القبض على المتهمين في وقت قريب.