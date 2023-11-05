نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس جروس.. مدرب أوروبي مُخضرم على طاولة الزمالك لخلافة أوسوريو (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب توجيه الشكر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.

بديل أوسوريو في الزمالك

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك معتمد جمال لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني جديد.

من جانبه علم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على الضوء الأخضر بعد مباراة زد؛ لدراسة وتحضير عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين اسم المدرب الإيطالي والتر ماتزاري؛ لخلافة المدرب الكولومبي خوان كارلوس في قيادة الزمالك في الفترة المقبلة.

والتر ماتزاري هو مدير فني إيطالي، يبلغ من العمر 61 عامًا، بزغ نجمه في عالم التدريب من بوابة الدوري الإيطالي حيث كانت آخر محطاته تدريب كالياري خلال الموسم الماضي 2021-2022.

وتولى ماتزاري تدريب فريق سامبدوريا عام 2007 لمدة موسمين، وحصد الفريق معه خلال موسم 2007-2008 على المركز السادس، والتأهل لكأس الاتحاد الأوروبي.

ونجح المدرب الإيطالي مع فريق نابولي الذي تولى قيادته خلال موسم 2009، بعقد جديد مدته 3 سنوات، حي أنهى الموسم الأول مع الفريق في المركز السادس.

وحقق ماتزاري صاحب الـ61 عاما طفرة مع نابولي، في ثاني مواسمه حيث حصد الفريق المركز الثالث في موسم 2010-2011 بالدوري الإيطالي، وتأهل مباشرة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2011-2012 للمرة الأولى في المسابقة القارية الأولى منذ 21 عامًا.

وقاد الخضرم الإيطالي نابولي لحصد لقب كأس إيطاليا، بعد 20 عامًا للفريق عن منصات التتويج، وهو اللقب الوحيد في مسيرته.

وتولى ماتزاري تدريب إنتر ميلان في موسم 2013، في مسيرة غير موفقه بعدما تمت إقالته في منتصف موسمه الثاني مع النيراتزوري.

ورحل المدرب الإيطالي للدوري الإنجليزي عبر بوابة واتفورد في موسم 2016-2017، قبل أن يعود إلى الكالتشيو لقيادة تورينو منذ 2018 إلى 2020 ومنه إلى فريق كالياري آخر محطاته التدريبية.