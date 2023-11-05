نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في إياب نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي ضد نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

ما موعد مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في إياب نهائي الدوري الأفريقي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء الأحد 12 نوفمبر 2023، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هي نتيجة مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي؟

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، في نهائي الدوري الأفريقي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في إياب نهائي الدوري الأفريقي؟

تذاع أحداث مباراة الوداد المغربي ضد نظيره صن داونز الجنوب افريقي عبر قناة أون تايم سبورت 1، بي ان سبورت بتعليق جواد بدة، وقناة أبو ظبي 1 بتعليق محمد الشامسي وقناةSSC السعودية بتعليق محمد حسين.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 2022

القمر: النايل سات.

تحديث التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي: نيل سات

- تردد 12523

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي عرب سات

- تردد 11747

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.