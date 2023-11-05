ليفربول يتعادل مع لوتون في البريميرليغ

ليفربول يتعادل مع لوتون في البريميرليغأنقذ النجم الكولومبي، لويس دياز، فريقه ليفربول من الخسارة أمام مُضيفه لوتون تاون، بعدما سجل هدف التعادل في المواجهة التي انتهت 1-1، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

سجل تاهيث تشونغ هدف لوتون في الدقيقة 80، قبل أن يحقق لويس دياز التعادل في الدقيقة 90+5.

ورغم التعادل تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف المسجلة على آرسنال، فيما ارتفع رصيد لوتون إلى 6 نقاط في المركز 17.

وفي مباراة ثانية، أهدر أستون فيلا فرصة التقدم إلى المركز الثالث؛ بخسارته أمام مضيفه نوتنغهام فورست 0 - 2، والخسارة هي الثالثة لكتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري، والأولى منذ شهرين في الدوري، ليبقى رصيده مجمداً عند 22 نقطة في المركز الخامس.