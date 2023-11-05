ليفربول يتعادل مع لوتون في البريميرليغ
أنقذ النجم الكولومبي، لويس دياز، فريقه ليفربول من الخسارة أمام مُضيفه لوتون تاون، بعدما سجل هدف التعادل في المواجهة التي انتهت 1-1، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
سجل تاهيث تشونغ هدف لوتون في الدقيقة 80، قبل أن يحقق لويس دياز التعادل في الدقيقة 90+5.
ورغم التعادل تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف المسجلة على آرسنال، فيما ارتفع رصيد لوتون إلى 6 نقاط في المركز 17.
وفي مباراة ثانية، أهدر أستون فيلا فرصة التقدم إلى المركز الثالث؛ بخسارته أمام مضيفه نوتنغهام فورست 0 - 2، والخسارة هي الثالثة لكتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري، والأولى منذ شهرين في الدوري، ليبقى رصيده مجمداً عند 22 نقطة في المركز الخامس.
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