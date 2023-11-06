التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد ورايو فاليكانو

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره رايو فاليكانو، بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام بينهما حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

شهدت الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، على فرصة هدف لريال مدريد، بعدما استخلص فالفيردي الكرة من الدفاع وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه ولكن الحارس تصدى لها بثبات.

وسدد خوسيلو، لاعب فريق ريال مدريد، من خارج منقطة الجزاء كادت كرته أن تعانق الشباك ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب، في الدقيقة 27.

وعند الدقيقة 34، مرر بيلينجهام كرة بينية إلى فران الذي تسلمها وتلاعب بمدافع رايو فاليكانو وسدد كرة صاروخية مرت أعلى العارضة إلى خارج الملعب.

وأرسل فينيسيوس عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 42، قابلها خوسيلو بتسديدة ولكن الحارس يذود عن عرينه ويتصدى لها ببراعة.

ودونت الدقيقة 44 على تسديدة لريال مدريد، بعدما سدد بيلينجهام كرة صاروخية من داخل المنطقة ولكن كرته علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1، بتعليق "علي محمد علي".