عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح بعد مباراة لوتون تاون

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أحمد جودة - القاهرة - أثار أداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، تفاعل جماهير الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

انتهت المباراة بتعادل 1/1، حيث لم يتمكن صلاح من تسجيل أو صناعة هدف في هذه المباراة. وكانت ردود الأفعال متنوعة بين جماهير ليفربول على أداء صلاح، الذي اعتادوا على تألقه وتسجيله للأهداف في هذا الموسم.

كتب أحد المشجعين: "ليست سيئة، لأننا كنا نلعب بعشرة لاعبين اليوم، حيث غاب محمد صلاح مرة أخرى".

وتعجب آخر من تمريرة صلاح لـ نونيز: "من المستحيل أن صلاح كان يفكر في التمرير خلال تلك الحالة حيث كان يتجه نحو المرمى، الأداء الصادم الذي قدمه هو أحد أسوأ المستويات له منذ قدومه إلى ليفربول".

وأعرب مشجع آخر عن غضبه قائلًا: "محمد صلاح كان سيئًا للغاية اليوم، لم يفعل شيئًا طوال الـ90 دقيقة".

وسخر آخر من ضياع فرصة نونيز قائلًا: "ربما هذا هو اليوم الذي يقول فيه صلاح لنفسه سأغادر ليفربول في نهاية الموسم، داروين نونيز كيف أهدرها؟".

وعبر مشجع آخر عن استيائه قائلًا: "إنها أسوأ مباراة له على الإطلاق مع ليفربول، فهو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، لكنها المباراة الأسوأ".