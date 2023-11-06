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أحمد جودة - القاهرة - مباريات هامة لجمهورية شبين والمقاصة والسكة الحديد وأسوان بالمحترفين

تقام اليوم الاثنين منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين بستة مباريات قوية وساخنة وتستكمل الجولة يوم الثلاثاء باربعة مباريات هامة.



وتشهد المباريات قوه وإثاره بين كل الفرق من أجل تحقيق هدف الصعود لدوري الاضواء والشهرة.

مباريات الاثنين

1-جمهورية شبين مع لافيينا



على ملعب نادي جمهورية شبين يصطدم فريق جمهورية شبين صاحب المركز صاحب المركز الثامن عشر بقيادة عصام شعبان برصيد 4 نقاط بفريق لافيينا متصدر المجموعة بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 13 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق لافيينا على فريق دكرنس بثلاثية نظيفة بينما تلقي فريق جمهورية شبين الهزيمة من فريق بترول اسيوط بهدفين دون رد.



2- دكرنس مع مصر للمقاصة



علي ملعب دكرنس يستضيف فريق دكرنس صاحب المركز الرابع عشر بقياده ايمن الجمل برصيد 7 نقاط فريق مصر المقاصه في اصعب محطات الدوري خاصه لابناء الدفهليه اصحاب الارض حيث يكونوا أو لايكونوا للعوده للانتصارات بعد الخساره الكبيره من اصحاب القمه بثلاثية نظيفة اما المقاصه بقيادة طارق حجاج يسعي لتحقيق اول فوز له وتحقيق مفاجاه للخروج من قاع المجموعه بعد ان تجمد رصيده إلى ثلاث نقاط بعد التعادل مع فريق النجوم بهدف لمثله.



3- النصر للتعدين مع السكة الحديد



يحل فريق السكه الحديد صاحب المركز الرابع عشر بقياده أمير عزمي مجاهد برصيد 7 نقاط ضيفا علي فريق النصر للتعدين بقيادة محمد شرف في المركز قبل الاخير برصيد 4 نقاط.

شهدت الجولة الماضية خسارة النصر للتعدين من فريق وادي دجلة بثلاثية نظيفة بينما تلقي فريق السكة الحديد الهزيمة من فريق ابو قير بهدف دون رد.



4- المصرية للاتصالات we مع أسوان



على ستاد السلام يخوض فريق الاتصالات المصرية we صاحب المركز الثاني عشر بقياده جمعه مشهور لقاء صعب مع فريق اسوان صاحب المركز الثالث عشر بقياده هشام زكريا.

5- مكادى مع ابو قير للاسمده



على ستاد خالد بشارة لقاء صعب بين فريق مكادى صاحب المركز الخامس عشر بقيادة عثمان احمد عثمان برصيد6 نقاط فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز السابع بقيادة ايمن المزين برصيد 10 نقاط.



6- حرس الحدود مع البترول.

وعلي ملعب حرس الحدود الساعة الخامسة يلعب فريق حرس الحدود صاحب المركز السادس بقياده محمد مكي برصيد 10 نقاط مع فريق بترول اسيوط صاحب المركز الثامن بقياده أحمد عبد المقصود برصيد 9 نقاط.



مباريات يوم الثلاثاء



1- غزل المحلة مع القناة



يشهد ستاد غزل المحلة لقاء قمة بين فريق غزل المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة خالد عيد مع القناة صاحب المركز الثالث بقيادة ساهر عبد الرحمن يدخل الفريقان اللقاء برصيد 11 نقطة.



2- بروكسي مع دجلة



على ستاد الاسكندريه يخوض فريق بروكسي صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد حامد برصيد 8 نقاط مع فريق وادي دجلة صاحب المركز الخامس بقيادة توليتش برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق وادي دجلة على فريق النصر للتعدين بثلاثية نظيفة بينما تلقي فريق بروكسي هزيمة ثقيلة من فريق طنطا برباعية نظيفة.



3- النجوم مع راية



على ملعب نادي النجوم يستقبل فريق النجوم صاحب المركز السابع عشر بقيادة نادر السيد برصيد 5 نقاط بعد التعادل مع فريق مصر للمقاصة بهدف لمثله فريق راية صاحب المركز العاشر بقيادة محمد حليم برصيد 8 نقاط.



4- بتروجت مع طنطا



وتقام الساعة الخامسة مساءً مباراة فريق بتروجت بقيادة سيد عيد برصيد 12 نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز التاسع بقيادة عمرو أنور برصيد 8 نقاط.



ترتيب المجموعة



1- لافيينا 13 نقطة

2- بتروجيت 12 نقطة

3- القناة 11 نقطة

4- غزل المحلة 11 نقطة

5- وادي دجلة 10 نقاط

6- حرس الحدود 10 نقاط

7- ابو قير 10 نقاط

8- البترول 9 نقاط

9- طنطا 8 نقاط

10- راية 8 نقاط

11- بروكسي 8 نقاط

12- المصرية للاتصالات 7 نقاط

13- اسوان 7 نقاط

14- السكة الحديد 7 نقاط

15- دكرنس 7 نقاط

16- مكادى 6 نقاط

17- النجوم 5 نقاط

18- جمهورية شبين 4 نقاط

19- النصر للتعدين 4 نقاط

20- مصر للمقاصة 3 نقاط