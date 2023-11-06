نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله عن القلعة البيضاء.. ماذا قدم أوسوريو مع الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، منذ قليل، عن إقاله المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء من منصبه.



يأتي ذلك عقب الاجتماع العاجل لمجلس إدارة القلعة البيضاء، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي.



وجاء قرار إقاله أوسوريو عقب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع مستوى اللاعبين وعدم الانتظام وكثرة سفره، ومنح العديد من الإنجازات للفريق بعد كل مباراة.



ومن جانبه قرر مجلس إدارة الزمالك، توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي، تعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ماذا قدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خلال فترة توليه القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة.



ماذا قدم أوسوريو مع الزمالك ؟



وخاض أوسوريو مع الزمالك 25 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في 6 مباريات.

ونجح لاعبو القلعة البيضاء في إحراز 52 هدف مع المدرب الكولومبي، فيما تلقت شباك الزمالك 32 هدف.