نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني يحدد موقفه من البقاء في أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن حسم دييجو سيميوني قراره بتمديد تعاقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2027، وبذلك تستمر رحلة المدرب الأرجنتيني مع الفريق.

تفاصيل تجديد عقد سيميوني

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأحد، إن المدرب الأرجنتيني وأتلتيكو مدريد اتفقا على تمديد العقد لمدة 3 سنوات، وسيتم الإعلان رسميًا الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة إنه تم تخفيض راتبه البالغ 16 مليون يورو بعد الاتفاق بين المدرب ونادي أتلتيكو مدريد الذي يعمل على مواجهة الوضع الاقتصادي.

ويذكر أن دييجو سيميوني حصد 8 ألقاب خلال 12 عامًا مع أتلتيكو مدريد وكانت من ضمنهم بطولة السوبر الأوروبي مرتين، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى بطولة الدوري الإسباني والدوري الأوروبي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، جمعهم من 11 لقاء، فاز في 8 مباريات، وتعادل في لقاء، وخسر في مواجهتين.