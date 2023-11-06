نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة السادسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أسدل الستار اليوم على ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت العديد من النتائج بفوز بعض الفرق بجانب تلقي البعض هزائم، في دوري نايل.



ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب الهدافين في نهائي، منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.



ترتيب هدافي الدوري المصري عقب إسدال الستار على الجولة السادسة من دوري نايل كالتالي:

1- مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 6 أهداف.

2-مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد برصيد 5 أهداف.

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة برصيد5 أهداف



3- أحمد بلحاج لاعب الجونة برصيد 4 أهداف.

3- بيرسي تاو لاعب الاهلي برصيد 4 أهداف.

3- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 4 أهداف.

4- أسامة فيصل لاعب البنك الاهلي برصيد 3 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك برصيد 3 أهداف.

4- فيستون ماييلي لاعب بيراميدز برصيد3 أهداف.

4- فادي فريد لاعب سموحة برصيد 3 أهداف.

4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب برصيد 3 أهداف.



5- ياو أنور لاعب الإسماعيلي برصيد هدفان.

5- ميدو جابر لاعب المصري البورسعيدي برصيد هدفان.

5- يوسف أوباما لاعب الزمالك برصيد هدفان.

5- محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك برصيد هدفان.

5- عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر برصيد هدفان.

نتائج ختام مبارايات اليوم في نهائي الجولة السادسة من دوري نايل.



نتائج مواجهة فريق فيوتشر ضد إنبي



انتهى اللقاء الذي جمع بين فريق فيوتشر ضد نظيره إنبي، بفوز الثاني على الأول بهدف نظيف دون رد فعل، في المباراة التي أقامت على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

وأحرز لاعب إنبي رفيق كابو هدف الفريق الوحيد في شباك مودرن فيوتشر في الدقيقة ال43.

نتائج مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش



انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق الإسماعيلي أمام نظيره طلائع الجيش بفوز الثاني على الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واحرز باسم مرسي لاعب الإسماعيلي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال40، كما سجل هدف التعادل لاعب طلائع الجيش جودوين تشيكا في الدقيقة ال45.

وأحرز لاعب طلائع الجيش عبد الرحمن اسامه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال52، كما نجح عماد حمدي لاعب الدراويش من تسجيل الهدف الثاني للتعادل في الدقيقة ال75.



ونجح لاعب طلائع الجيش محمد هاني ابراهيم من إحراز الهدف الثالث للفوز ع الإسماعيلي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب البدل من الضائع.



نتائج مباراة المصري ضد البنك الأهلي



وانتهت المواجهة التي جمعت بين فريقي المصري ضد فريق البنك الأهلي، بفوز البنك برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.



وحقق اللاعب أسامة فيصل هاتريك ثلاثة أهداف في مرمى المصري في الدقائق 1، 15،62.



واحرز اللاعب كريم بامبو الهدف الثالث لطلائع الجيش في الدقيقة ال 45.