نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من المصري بعد الهزيمة برباعية من البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ النادي المصري إجراءات عاجلة، وذلك بعد الهزيمة من البنك الأهلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدوري.

وكان اللقاء ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري، والتي اختتمت بصافرة النهاية لمباراة المصري والبنك.

إيقاف وغرامات مالية للاعبين

وقرر إدارة النادي المصري، خصم مبلغ 250 ألف جنيه لكل لاعب، بعد الهزيمة في مباراة اليوم.

كما تقرر وقف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى بعد دوامة النتائج السلبية خلال الجولات الحالية.

وحقق المصري البورسعيدي، الفوز 3 مرات فقط، بينما خسر 3 لقاءات، أبرزهم الجولة الماضية أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، واليوم أمام البنك برباعية نظيفة، قبل الخسارة أمام الأهلي برباعية.