أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام لوتون تاون إيجابيًا

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أحمد جودة - القاهرة - علق يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره نادي لوتون تاون في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد والموافق 5 نوفمبر.

نتيجة مباراة ليفربول ولوتون تاون

وتعادل ليفربول إيجابيًا مع لوتون تاون في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

تعليق كلوب على تعادل ليفربول

وعلق كلوب على هذا التعادل المخيب قائلًا‏"يجب الاعتراف بالحقيقة، لم نكن مُقنعين بما فيه الكفاية، لذلك لم نستحق أكثر من النقطة التي حصلنا عليها".

وأتم: "لقد كان ينبغي علينا أن نُقدم أداء أفضل مما قدمناه لنستحق الفوز بالثلاث نقاط بدلًا من النقطة التي حصلنا عليها".

يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة في حين وصل لوتون تاون للنقطة السادسة في المركز السابع عشر.