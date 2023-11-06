نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من أليسون باكر بعد التعادل أمام لوتون تاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حارس مرمى ليفربول، أليسون بيكر، أن أداء فريقه لم يكن سيئًا في مواجهتهم أمام لوتون تاون، حتى بالرغم من التعادل في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

تصريحات اليسون باكر

تعادل ليفربول ولوتون تاون بهدف لمثله في هذه المواجهة، وكاد ليفربول أن يفقد النقاط الكاملة قبل أن يسجل البديل لويس دياز هدف التعادل في الدقيقة 95.

وفي تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي، قال أليسون: "كان الأمر صعبًا حقًا، وكنا نعلم أننا سنواجه خصمًا قويًا. لعبوا بشكل رائع واظهروا عدوانية دفاعية".

وأضاف: "لم نلعب مباراة سيئة، كنا قادرين على تسجيل المزيد والفوز بها. لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، وهذا هو السبب في خروجنا بنقطة واحدة فقط من هذه المباراة".