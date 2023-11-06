نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 مواسم ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي في الساعات الماضية، أول صفقات الميركاتو الشتوي القادم في شهر يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق بعد توصية المدير الفني السويسري مارسيل كولر.



وأبدى كولر مؤخرا، تمسكه بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، نجم نادي فيوتشر ومنتخب مصر.

- الأهلي يوقع مع عمر كمال عبدالواحد

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، أصبح أهلاوي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأكمل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " تم إبرام اتفاق بين الناديين تم على رجيل عمر كمال في يناير المقبل حسب رغبة عبدالواحد، وبعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضمه".

وأختتم أمير هشام: "كل الاتفاقات تمت واللاعب أبدى موافقته النهائية، وجاء ذلك بعد عودة محمود الخطيب من رحلته إلى دبي، وتم اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، واللاعب سوف يوقع لمدة 3 مواسم ونصف".