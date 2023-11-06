نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تقديرًا للزمالك".. زد ينسحب من "السباق الثلاثي" للتعاقد مع أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن فريق زد انسحب من سباق التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك، وصرح بوجهة اللاعب المقبلة عقب صراع الثلاثي "زد، الأهلي، بيراميدز"، لضم اللاعب والإستفادة من خبراته.

انسحاب زد من السباق ويتبقى الأهلي وبيراميدز

وصرح مهيب عبد الهادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حسابه الشخصي، "تويتر"، قائلًا: "زد يعلن رسميا انسحابه من سباق التعاقد مع أحمد فتوح بعد إتمام الاتفاق.. "تقديرا لمجلس الزمالك" ".

واختتم حديثه: "كدة يبقى فتوح يقترب من بيراميدز".

وقد عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعه لمناقشة رحيل المدير الفني للفريق خوان كارلوس أوسوريو، عن الفريق الأبيض وعقوبة الثلاثي المشاغب أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقد عرض مجلس إدارة الزمالك الثلاثي للبيع في بيان رسمي جاء كالتالي:

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح - محمد صبحي - مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

- قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقًا للوائح فيفا.

- عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.