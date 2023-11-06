نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ممنوع تخطي مبادئ الزمالك".. المتحدث الرسمي يكشف حيثيات عقوبة ثلاثي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس القرارات التي تم الإعلان عنها قبل ساعات بشأن عقوبة ثلاثي الفريق الأبيض.

وقرر مجلس إدارة الزمالك بإيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، وإحالتهم للتحقيق العاجل على المجلس طبقًا للوائح، كما تم عرضهم للبيع، بالإضافة إلى رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

المتحدث الرسمي للزمالك يتحدث عن عرض ثلاثي الفريق للبيع

وقال سالم في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الخطأ عندما يحدث من أي لاعب مهما كانت أهميته أو قيمته فإن إدارة نادي الزمالك ستُعلي المبادئ".

وتابع: "لن يُسمح لأي شخص بتخطي مبادئ نادي الزمالك، وأتمنى أن تكون الرسالة وصلت إلى كل اللاعبين الكبار والصغار بالشكل الذي تعمد مجلس الإدارة إيصال الرسالة به".

أحمد سالم يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق

وأردف: "خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن المدرب الجديد والجهاز بالكامل، ونعد الجمهور أن المدير الفني سيرضي طموحهم".

وأختتم تصريحاته: "كل ما يقال عن المدرب الجديد غير صحيح، وكل الأسماء لم يتم طرحها على مجلس الإدارة وكل الوقائع التي تم ذكرها لم تحدث من الأساس".

ويذكر أن الزمالك أعلن عن تعيين معتمد جمال مدربًا لحين إعادة تشكيل الجهاز الفني الجديد خلال الفترة المقبلة.