ريال مدريد يسقط في فخ رايو فاليكانو ويفقد صدارة ترتيب الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام نظيره رايو فاليكانو، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الأحد الموافق 5 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

شهدت الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، على فرصة هدف لريال مدريد، بعدما استخلص فالفيردي الكرة من الدفاع وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه ولكن الحارس تصدى لها بثبات.

وسدد خوسيلو، لاعب فريق ريال مدريد، من خارج منقطة الجزاء كادت كرته أن تعانق الشباك ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب، في الدقيقة 27.

وعند الدقيقة 34، مرر بيلينجهام كرة بينية إلى فران الذي تسلمها وتلاعب بمدافع رايو فاليكانو وسدد كرة صاروخية مرت أعلى العارضة إلى خارج الملعب.

وأرسل فينيسيوس عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 42، قابلها خوسيلو بتسديدة ولكن الحارس يذود عن عرينه ويتصدى لها ببراعة.

ودونت الدقيقة 44 على تسديدة لريال مدريد، بعدما سدد بيلينجهام كرة صاروخية من داخل المنطقة ولكن كرته علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 66، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل على اللاعب خوسيلو.

وفي الدقيقة 71، مرر كارفاخال كرة بينية تسلمها رودريجو وسدد كرة قوية أرضية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وحاول لاعبي الميرنجي تسجيل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني بعد نهاية المباراة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 29 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، كما ارتفع رصيد فريق رايو فاليكانو إلى النقطة 18 في المركز التاسع.