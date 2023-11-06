بلباو يفوز على فياريال بالدوري الإسباني
فاز أتلتيك بلباو على مضيفه فياريال 3-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على ملعب لاسيراميكا، في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم أتلتيك بيلباو بثلاثية عن طريق كل من إينييجو رويز دي جالاريتا في الدقيقة الثانية، ونيكو ويليامز في الدقيقة 22، وإينياكي ويليامز في الدقيقة 34، ورد فياريال بهدفين عن طريق كل من جيرارد مورينو في الدقيقة 86، وألكسندر سورلوث في الدقيقة 87.
ورفع بيلباو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فياريال عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
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