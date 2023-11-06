يوفنتوس يعزز وصافة الدوري الإيطالي

يوفنتوس يعزز وصافة الدوري الإيطاليفاز يوفنتوس على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل فابيو ميريتي هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة العاشرة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر إنتر ميلان، وبفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث، وخمس نقاط عن نابولي، حامل اللقب، في المركز الرابع.

على الجانب الأخر تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز الثامن.