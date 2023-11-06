ريال مدريد يفقد الصدارة بتعادله مع رايو فايكانو

ريال مدريد يفقد الصدارة بتعادله مع رايو فايكانوعاد ريال مدريد لإهدار النقاط من جديد، وفشل في استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، التي اعتلاها جيرونا.

وتعادل ريال مدريد بدون أهداف مع ضيفه رايو فايكانو، مساء الأحد، في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعجز نجوم ريال مدريد عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم طوال شوطي المباراة إلى أهداف، بعدما تباروا في إهدارها على مدار الـ90 دقيقة، ليفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة.

ويأتي هذا التعادل، ليفسد احتفالات الريال بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة بهدفين لهدف في المرحلة الماضية للمسابقة، ليبتعد الفريق الملكي عن نظيره الكتالوني، صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يفشل خلالها الريال في تحقيق الفوز على ملعب (سانتياغو برنابيو)، معقل الفريق الأبيض، ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبذلك، أصبح في جعبة الريال 29 نقطة، ليظل في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا، فيما ارتفع رصيد رايو فايكانو، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، إلى 18 نقطة في المركز التاسع.