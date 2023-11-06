نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 بعد تعادل ريال مدريد اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد سلبيًا أمام نظيره فريق رايو فاليكانو، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 29 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، كما ارتفع رصيد فريق رايو فاليكانو إلى النقطة 18 في المركز التاسع.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد اليوم الأحد 5 من شهر نوفمبر الجاري، أمام رايو فاليكانو، والذي جاء كالتالي:

1- جيرونا، 31 نقطة.

2- ريال مدريد، 29 نقطة.

3- برشلونة، 27 نقطة.

4- أتليتكو مدريد، 25 نقطة.

5- أتليتك بلباو، 21 نقطة.

6- ريال بيتيس، 20 نقطة.

7- ريال سوسيداد، 19 نقطة.

8- فالنسيا، 18 نقطة.

9- رايو فاليكانو، 18 نقطة.

10- لاس بالماس، 17 نقطة.

11- أوساسونا، 13 نقطة.

12- خيتافي، 12 نقطة.

13- فياريال، 12 نقطة.

14- ألافيس، 12 نقطة.

15- إشبيليه، 11 نقطة.

16- قادش، 10 نقاط.

17- ريال مايوركا، 9 نقاط.

18- سيلتا فيجو، 7 نقاط.

19- غرناطة، 6 نقاط.

20- ألميريا، 3 نقاط.